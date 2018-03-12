Житель Дзержинска Нижегородской области приговорен к 15 годам колонии за убийство при попытке кражи

Следствием и судом установлено, что вечером 17 июня 2017 года во дворе дома на ул. Буденного подсудимый пытался проникнуть через окно в магазин. Двое проходивших мимо мужчин пресекли его действия. В ответ злоумышленник нанес ножевые ранения в грудь каждому из них. 48-летний потерпевший от полученного ранения скончался на месте, а 31-летнему пострадавшему была оказана медицинская помощь, и он остался жив. По «горячим» следам подозреваемый задержан.

Уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины рассматривалось по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). В ходе предварительного расследования вину он признал частично и был заключен под стражу.

Ранее гражданин был неоднократно судим, в том числе по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), освободился из мест лишения свободы он только в декабре 2016 года.