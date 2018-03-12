Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
«Женский» клип «Ленинграда» собрал за праздники 8 млн просмотров
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Путин рассказал об ответе на решение уничтожить РФ
СМИ: Ан-26 РФ в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
«Женский» клип «Ленинграда» собрал за праздники 8 млн просмотров
Жена Бориса Грачевского контролирует его бюджет и рацион
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
15Юбилейный «Оскар»
16:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Житель Дзержинска Нижегородской области приговорен к 15 годам колонии за убийство при попытке кражи

Житель Дзержинска Нижегородской области приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство при попытке кражи. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 12 марта 2018 года.

Следствием и судом установлено, что вечером 17 июня 2017 года во дворе дома на ул. Буденного подсудимый пытался проникнуть через окно в магазин. Двое проходивших мимо мужчин пресекли его действия. В ответ злоумышленник нанес ножевые ранения в грудь каждому из них. 48-летний потерпевший от полученного ранения скончался на месте, а 31-летнему пострадавшему была оказана медицинская помощь, и он остался жив. По «горячим» следам подозреваемый задержан.

Уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины рассматривалось по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). В ходе предварительного расследования вину он признал частично и был заключен под стражу.

Ранее гражданин был неоднократно судим, в том числе по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), освободился из мест лишения свободы он только в декабре 2016 года.

Суд назначил отбывать наказание пять лет в тюрьме и десять лет — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Американка случайно отправила фото незнакомцу и прославилась
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2»
Украина подготовила план по взысканию средств с «Газпрома»
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь