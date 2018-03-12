Дело завели по факту отравления таллием на таганрогском предприятии

Как сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области, дело завели по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По информации властей Таганрога, сотрудники ТАНТК им. Бериева начали обращаться в медсанчасть с жалобами на ухудшение самочувствия с конца декабря.

9 января у первого обратившегося по результатам лабораторного анализа было подтверждено наличие солей таллия в крови.

Всего 37 работников сдали подобные анализы. У 27 из них содержание таллия в организме оказалось повышенным.