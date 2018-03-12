Дело завели по факту отравления таллием на таганрогском предприятии
Уголовное дело возбуждено по факту отравления таллием работников ТАНТК имени Г. М. Бериева.
Уголовное дело возбуждено по факту отравления таллием работников ТАНТК имени Г. М. Бериева.
Как сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области, дело завели по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
По информации властей Таганрога, сотрудники ТАНТК им. Бериева начали обращаться в медсанчасть с жалобами на ухудшение самочувствия с конца декабря.
9 января у первого обратившегося по результатам лабораторного анализа было подтверждено наличие солей таллия в крови.
Всего 37 работников сдали подобные анализы. У 27 из них содержание таллия в организме оказалось повышенным.
Таллий является сильнодействующим ядом для человека. По своей токсичности он схож с мышьяком и свинцом. На таганрогском предприятии он не используется в производстве.
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