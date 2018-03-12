Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
17:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело завели по факту отравления таллием на таганрогском предприятии

Уголовное дело возбуждено по факту отравления таллием работников ТАНТК имени Г. М. Бериева.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области, дело завели по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По информации властей Таганрога, сотрудники ТАНТК им. Бериева начали обращаться в медсанчасть с жалобами на ухудшение самочувствия с конца декабря.

9 января у первого обратившегося по результатам лабораторного анализа было подтверждено наличие солей таллия в крови.

Всего 37 работников сдали подобные анализы. У 27 из них содержание таллия в организме оказалось повышенным.

Таллий является сильнодействующим ядом для человека. По своей токсичности он схож с мышьяком и свинцом. На таганрогском предприятии он не используется в производстве.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Юг России ждёт 10 лет похолодания». Ученый об изменении климата
Феномен обаяния Олега Табакова: его любили все
Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2»
Американка случайно отправила фото незнакомцу и прославилась
Как выглядит собака с «человеческим лицом» (фото)
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Все ли зависит от случая: названы способы выиграть в лотерею
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Названы самые опасные города мира
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь