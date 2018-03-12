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18:30 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец грозился прыгнуть с трех разных мостов и скрывался от спасателей

Молодого человека задержали после третьего звонка от перепуганных прохожих.

Источник: Новый Калининград

Вызовы о том, что один из прохожих в районе эстакадного моста ведет себя неадекватно, начали поступать вечером 10 марта. Молодой человек был сильно пьян и пытался привлечь к себе внимание окружающих.

В какой-то момент он перелез через ограждение эстакады и начал кричать, что прыгнет. Прохожие попытались поговорить с молодым человеком. Уговоры не подействовали и очевидцы начали звонить в службу 112. Прибывшие на вызов экстренные службы не смогли обнаружить пострадавшего ни в воде, ни на мосту. «Молодой человек понял, что его едут спасать, и принял решение поменять дислокацию», — говорится в сообщении службы.

В 21:31 прохожие снова начали звонить в службу. Тот же самый мужчина, действуя по прежнему сценарию, начал привлекать к себе внимание уже на территории Второй эстакады. Экстренные оперативные службы, снова были подняты по тревоге.

В итоге молодого человека задержали сотрудники полиции в районе Деревянного моста, который находится между набережной Трибуца и островом Канта. Молодой человек планировал реализовать тот же план, что и предыдущие два раза.

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