Калининградец грозился прыгнуть с трех разных мостов и скрывался от спасателей

Источник: Новый Калининград

Вызовы о том, что один из прохожих в районе эстакадного моста ведет себя неадекватно, начали поступать вечером 10 марта. Молодой человек был сильно пьян и пытался привлечь к себе внимание окружающих.

В какой-то момент он перелез через ограждение эстакады и начал кричать, что прыгнет. Прохожие попытались поговорить с молодым человеком. Уговоры не подействовали и очевидцы начали звонить в службу 112. Прибывшие на вызов экстренные службы не смогли обнаружить пострадавшего ни в воде, ни на мосту. «Молодой человек понял, что его едут спасать, и принял решение поменять дислокацию», — говорится в сообщении службы.

В 21:31 прохожие снова начали звонить в службу. Тот же самый мужчина, действуя по прежнему сценарию, начал привлекать к себе внимание уже на территории Второй эстакады. Экстренные оперативные службы, снова были подняты по тревоге.