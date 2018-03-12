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19:52 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

СК опубликовал видео нападения на девушку у метро «Площадь Восстания»

Злоумышленника до сих пор ищут.

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения с ножом на девушку у станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге. Запись опубликовал Следственный комитет России.

На кадрах молодой человек наносит своей жертве удар ножом в область шеи и, когда та падает, покидает место преступления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в нападении на девушку подозревают ее 22-летнего экс-возлюбленного Александра Махметова, который попытался перерезать петербурженке горло. Благодаря оказанной прохожим помощи 19-летней Лизе удалось выжить. Сейчас она находится в больнице.

Махметов объявлен в федеральный розыск. Всех, кто располагает любой информацией о нем, просят позвонить по телефонам 8 (812) 570−66−71, 579−00−76 или 02.

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