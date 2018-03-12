СК опубликовал видео нападения на девушку у метро «Площадь Восстания»

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения с ножом на девушку у станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге. Запись опубликовал Следственный комитет России.

На кадрах молодой человек наносит своей жертве удар ножом в область шеи и, когда та падает, покидает место преступления.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-rlw2VJt0gw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в нападении на девушку подозревают ее 22-летнего экс-возлюбленного Александра Махметова, который попытался перерезать петербурженке горло. Благодаря оказанной прохожим помощи 19-летней Лизе удалось выжить. Сейчас она находится в больнице.