СК опубликовал видео нападения на девушку у метро «Площадь Восстания»
Злоумышленника до сих пор ищут.
Злоумышленника до сих пор ищут.
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения с ножом на девушку у станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге. Запись опубликовал Следственный комитет России.
На кадрах молодой человек наносит своей жертве удар ножом в область шеи и, когда та падает, покидает место преступления.
Напомним, в нападении на девушку подозревают ее 22-летнего
Махметов объявлен в федеральный розыск. Всех, кто располагает любой информацией о нем, просят позвонить по телефонам
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