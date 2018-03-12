В Челябинске начали проверку детсада, где ребенка покормили супом с рвотой

Источник: РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар — РИА Новости. Прокуратура начала проверку детского сада в Ленинском районе Челябинска, где, по заявлению родителей, ребенка кормили супом, в который его вырвало, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.

Как сообщается в заявлении мамы одного из детей детсада Ленинского района, воспитатель их группы рассказала ей, что одного из детей вырвало в тарелку с супом, и она начала кормить ребенка этой массой. Мама уточняет, что ее дочь сидела рядом с тем ребенком и все видела, после этого ее дочь не могла два месяца питаться в садике — ей становилось плохо при виде еды, и сейчас «у нее продолжаются проблемы с желудком».

По данным прокуратуры, есть второе заявление, подписанное 11 родителями этой же группы детсада. В нем родители жалуются на несправедливые денежные сборы, так как, по их мнению, сданные ими денежные средства были потрачены воспитателем на неопределенные нужды, а отчетов об их расходовании ни разу не было.

«По данным заявлениям прокуратура Ленинского района Челябинска проводит проверку изложенных фактов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что заявления были поданы в прокуратуру в начале марта.