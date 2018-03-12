В Челябинске начали проверку детсада, где ребенка покормили супом с рвотой
Прокуратура начала проверку детского сада в Ленинском районе Челябинска, где, по заявлению родителей, ребенка кормили супом, в который его вырвало, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. Как сообщается в заявлении мамы одного из детей детсада Ленинского района, воспитатель их группы рассказала ей, что одного из детей вырвало в тарелку с супом, и она начала кормить ребенка этой массой.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.