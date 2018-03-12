Корь в Волковыске: диагноз поставлен 20 жителям города

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Диагноз «корь» с февраля текущего года был поставлен 20 жителям Волковыска, сообщила газета «Наш час» со ссылкой на заместителя главного врача ЦРБ по медчасти Елену Грицкевич.

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Первый случай заболевания корью был зарегистрирован в районе 19 февраля, с того времени диагноз лабораторно был подтвержден двум десяткам пациентов, которые к настоящему времени уже полностью выздоровели.

«Учитывая тот факт, что первые признаки кори похожи на острую респираторную инфекцию, число пациентов с подозрением на это инфекционное заболевание с каждым днем увеличивается», — цитирует газета слова Грицкевич.

По ее информации, сейчас в инфекционном отделении ЦРБ лечение с подозрением на корь проходят трое взрослых и два ребенка.