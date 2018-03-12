Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого»
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
12 марта, источник: Sputnik.by

Корь в Волковыске: диагноз поставлен 20 жителям города

Сейчас в городе проводится активная вакцинация местных жителей — прививочный кабинет работает с 5 марта, особое внимание уделяется контактным лицам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Диагноз «корь» с февраля текущего года был поставлен 20 жителям Волковыска, сообщила газета «Наш час» со ссылкой на заместителя главного врача ЦРБ по медчасти Елену Грицкевич.

Читайте также
Главврача из Пинска начнут судить 13 марта в столице за получение взяток

Первый случай заболевания корью был зарегистрирован в районе 19 февраля, с того времени диагноз лабораторно был подтвержден двум десяткам пациентов, которые к настоящему времени уже полностью выздоровели.

«Учитывая тот факт, что первые признаки кори похожи на острую респираторную инфекцию, число пациентов с подозрением на это инфекционное заболевание с каждым днем увеличивается», — цитирует газета слова Грицкевич.

По ее информации, сейчас в инфекционном отделении ЦРБ лечение с подозрением на корь проходят трое взрослых и два ребенка.

В настоящее время в городе проводится активная вакцинация местных жителей — прививочный кабинет работает с 5 марта, особое внимание уделяется контактным лицам.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Умер модельер Юбер де Живанши
Актер Олег Табаков скончался в Москве
Феномен обаяния Олега Табакова: его любили все
Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2»
СМИ: Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Греции грозит футбольная изоляция из-за россиянина с пистолетом
Как выглядит собака с «человеческим лицом» (фото)
Собчак опровергла информацию о том, что Путин ее крестный отец
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь