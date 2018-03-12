Семь вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае, сообщил источник
РИА Новости. Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Красноярском крае, никто не пострадал — источник.
РИА Новости. Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Красноярском крае, никто не пострадал — источник.
РИА Новости. Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Красноярском крае, никто не пострадал — источник.
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