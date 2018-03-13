Воронежцам рассказали, куда жаловаться на наркоторговцев

С 12 по 23 марта в Воронеже проходит общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Власти призываю помочь им в разоблачении наркоторговцев, притонов для любителей «уколоться» и «закладок», где оставляют смертоносное зелье.

Воронежцев, которых «достали» наркокурьеры и сомнительные личности со «стеклянными» глазами, рыщущие в поисках отравы, просят позвонить по телефонам доверия: 251−12−50 и 02. Также можно лично прийти в отдел полиции с соответствующим заявлением, а также обратиться и в специализированное подразделение по контролю за оборотом наркотиков по адресу: ул. Краснознаменная, дом № 16.