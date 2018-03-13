В Новороссийске около трех часов тушили пожар в районе порта
Пожар произошел в промзоне в районе Сухумского шоссе рядом с заводом «Красный двигатель».
Пожар произошел в промзоне в районе Сухумского шоссе рядом с заводом «Красный двигатель».
По информации
На месте работали 4 единицы техники и 18 человек личного состава. Превышения предельной концентрации продуктов горения в воздухе, по сообщению
ГУ МЧС сообщает, что ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях. Работает телефон доверия:
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