​В Новороссийске около трех часов тушили пожар в районе порта

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, 12 марта в 16.44 на номер 01 поступила заявка о пожаре в Новороссийске. На территории ангара в промзоне загорелись мешки и прессованный картон, пожар охватил 200 кв. м. В 16.51 прибыли первые пожарные подразделения, в 17.25 пожар локализовали, в 18.30 произошла ликвидация открытого горения, а полностью ликвидировали пожар в 19.52.