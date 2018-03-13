Грабитель-рецидивист ограбил девочку во Владивостоке
Фрунзенский районный суд во Владивостока вынес приговор неоднократно судимому
Фрунзенский районный суд во Владивостока вынес приговор неоднократно судимому
Фрунзенский районный суд во Владивостока вынес приговор неоднократно судимому
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление было совершено в декабре 2017 года недалеко от дома № 43 по Океанскому проспекту в г. Владивостоке. Увидев, как идущая мимо девочка (2005 г. р.) разговаривала по телефону, фигурант решил похитить его.
Похищенный телефон позднее он подарил своей сожительнице.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное, с учетом отягчающего обстоятельства — опасного рецидива преступлений, наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании ущерба.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.