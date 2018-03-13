Грабитель-рецидивист ограбил девочку во Владивостоке

Фрунзенский районный суд во Владивостока вынес приговор неоднократно судимому гр-ну Ф., который признан виновным в грабеже.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление было совершено в декабре 2017 года недалеко от дома № 43 по Океанскому проспекту в г. Владивостоке. Увидев, как идущая мимо девочка (2005 г. р.) разговаривала по телефону, фигурант решил похитить его.

Подбежав к потерпевшей, злоумышленник с силой схватил обеими руками ее за плечи и повалил на землю. Выхватив мобильный телефон, стоимостью свыше 5 тыс. рублей, нападавший скрылся с места преступления.

Похищенный телефон позднее он подарил своей сожительнице.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное, с учетом отягчающего обстоятельства — опасного рецидива преступлений, наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.