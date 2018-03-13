Полковники сдали генерала
Как стало известно «Ъ», по обвинению в посредничестве во взяточничестве под стражу взят
Как стало известно «Ъ», по обвинению в посредничестве во взяточничестве под стражу взят
Военное следственное управление СКР по Москве заподозрило 57-летнего генерала в причастности к вымогательству взятки еще в начале этого года. С санкции Московского гарнизонного военного суда (МГВС) дома у Виктора Трутнева был проведен обыск, а сам он несколько раз побывал на допросе. Однако в разгар следственных действий генерал оказался в больнице.
В СКР, очевидно, решили, что бывший начальник МУРа таким образом пытается уклониться от следственных действий. Дождавшись выписки господина Трутнева, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), и обратились в военный суд.
В МГВС «Ъ» подтвердили, что в начале марта к ним поступило ходатайство об аресте господина Трутнева. Согласно официальному сайту суда, обращение было удовлетворено, а на днях обжаловано защитой генерала в отставке. Московский окружной военный суд рассмотрение жалобы пока не назначил.
Сообщив директору НИТИ Игорю Григорьеву, что по результатам проверки тот может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве или растрате (ст. 159 или ст. 160 УК РФ), чекисты предложили ему замять эту историю, заплатив за каждое нарушение по несколько миллионов рублей.
Однако гендиректор предпочел обратиться в управление собственной безопасности ФСБ, после чего под контролем его сотрудников через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову 3 млн руб. Помимо полковника Круглова фигурантами расследования стали начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и награжденный многочисленными госнаградами Артур Юсуфов.
Поскольку полковник Круглов и оперативники Надеждин и Винокуров в ходе расследования признали свою вину и активно сотрудничали со следствием, дав в том числе показания на генерала Трутнева, выступавшего в этом деле в роли посредника, материалы в их отношении были выделены в отдельное производство. Сейчас дело офицеров рассматривается в МГВС. В свою очередь, уголовное дело господина Трутнева следствие объединило с делом оперативников Семенова и Юсуфова, также обвиняемых в посредничестве во взяточничестве и не признающих вину.
В 2001 году его перевели на Петровку, 38, назначив начальником легендарного МУРа. Здесь получивший звание
В 2011 году генерала перевели в соседний Северный округ, но здесь генерал Трутнев продержался всего несколько месяцев. Уже в конце года указом президента Дмитрия Медведева он был освобожден от занимаемой должности. По некоторым данным, причиной столь скорой отставки перспективного генерала стал скандальный инцидент, происшедший при визите тогдашнего главы МВД Рашида Нургалиева в ведомственную академию управления, находящуюся на территории САО.
Якобы на подъезде к академии высоких гостей встретило намалеванное краской крупными буквами на асфальте нецензурное ругательство в адрес министра. Говорят, что после «разноса» начальник УВД сам оторвал табличку со своей фамилией с двери служебного кабинета, а затем слег в больницу.
Так или иначе, но вскоре было официально объявлено об отставке начальника УВД, хотя возраст позволял служить ему еще как минимум несколько лет. При этом Виктору Трутневу не помогли его заслуги — он был награжден пистолетом Макарова, орденом Мужества, медалями Жукова, «За безупречную службу» всех трех степеней и другими.
Юрий Сюн, Сергей Сергеев
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