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03:29 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке рыбак-нелегал сломал палец пограничнику

Житель краевого центра предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении должностного лица, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Преступление совершено в июне 2017 года, когда в акватории Амурского залива сотрудниками пограничного управления происходило задержание обвиняемого, который незаконно добывал водные биоресурсы.

При оформлении протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство), задержанный применил насилие к представителю власти, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде закрытого оскольчатого перелома фаланги пальца.

В настоящее время уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 318 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

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