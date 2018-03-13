Во Владивостоке рыбак-нелегал сломал палец пограничнику

Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении должностного лица, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Преступление совершено в июне 2017 года, когда в акватории Амурского залива сотрудниками пограничного управления происходило задержание обвиняемого, который незаконно добывал водные биоресурсы.

При оформлении протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство), задержанный применил насилие к представителю власти, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде закрытого оскольчатого перелома фаланги пальца.