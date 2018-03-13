Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
В Челябинске начали проверку детсада, где ребенка покормили супом с рвотой
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
03:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Попытка купить друга лишила приморца денег

В полицию Владивостока с заявлением о мошеннических действиях обратился 21-летний молодой человек, лишившийся денег из-за действий интернет-мошенника. Как стало известно корреспонденту DEITA. RU, пострадавший сообщил, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже щенка и связался с продавцом.

После обсуждения сделки парень через терминал в центре города перевел предоплату за собаку в сумме 10 тысяч рублей, но владелец щенка так и не вышел на связь.

Молодой человек попытался позвонить продавцу, но последний отключил телефон. Оставшийся без денег и породистого щенка мужчина обратился за помощью в полицию.

По факту мошеннических действий стражи порядка проводят проверку. Личность подозреваемого в обмане устанавливается.

Игорь Бегунов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Новые требования получения медицинской помощи появились в России
Недуги приморцев обходятся в серьезную сумму бюджету
Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
Как выглядит собака с «человеческим лицом» (фото)
СМИ: Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино
Госдеп посчитал бессмысленной блокировку «Северного потока-2»
Сигал не сможет проголосовать на выборах президента РФ
Хейли: от встречи Трампа и Ким Чен Ына выиграет весь мир
Греции грозит футбольная изоляция из-за россиянина с пистолетом
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь