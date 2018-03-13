Попытка купить друга лишила приморца денег
В полицию Владивостока с заявлением о мошеннических действиях обратился 21-летний молодой человек, лишившийся денег
В полицию Владивостока с заявлением о мошеннических действиях обратился 21-летний молодой человек, лишившийся денег
После обсуждения сделки парень через терминал в центре города перевел предоплату за собаку в сумме 10 тысяч рублей, но владелец щенка так и не вышел на связь.
Молодой человек попытался позвонить продавцу, но последний отключил телефон. Оставшийся без денег и породистого щенка мужчина обратился за помощью в полицию.
По факту мошеннических действий стражи порядка проводят проверку. Личность подозреваемого в обмане устанавливается.
Игорь Бегунов.
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