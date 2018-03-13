Попытка купить друга лишила приморца денег

В полицию Владивостока с заявлением о мошеннических действиях обратился 21-летний молодой человек, лишившийся денег из-за действий интернет-мошенника. Как стало известно корреспонденту DEITA. RU, пострадавший сообщил, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже щенка и связался с продавцом.