Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Реакция и соболезнования Путина на смерть Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
03:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Полицейские нашли патроны в гараже жителя Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края правоохранители обнаружили патроны и порох в гараже и автомобиле местного жителя. Боеприпасы нашли во время оперативно-профилактического мероприятия «Оружие», которое прошло в поселке Тырма.

Порох 42-летний мужчина хранил в стеклянных банках. Обнаруженные у него патроны предназначались для стрельбы из боевого огнестрельного оружия разного калибра. Документов, разрешающих хранение этих предметов, у сельчанина не было.

Сейчас возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 «Незаконное хранение оружия и боеприпасов» и части 1 статьи 222.1 «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера принуждения — обязательство о явке. Как выяснилось, ранее мужчина не был судим, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Управление транспорта: Пустить автобус по Бойко-Павлова в Хабаровске можно, но нужны деньги
Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
Как выглядит собака с «человеческим лицом» (фото)
СМИ: Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино
Госдеп посчитал бессмысленной блокировку «Северного потока-2»
Сигал не сможет проголосовать на выборах президента РФ
Хейли: от встречи Трампа и Ким Чен Ына выиграет весь мир
Греции грозит футбольная изоляция из-за россиянина с пистолетом
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь