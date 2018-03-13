Полицейские нашли патроны в гараже жителя Хабаровского края

Порох 42-летний мужчина хранил в стеклянных банках. Обнаруженные у него патроны предназначались для стрельбы из боевого огнестрельного оружия разного калибра. Документов, разрешающих хранение этих предметов, у сельчанина не было.

Сейчас возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 «Незаконное хранение оружия и боеприпасов» и части 1 статьи 222.1 «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера принуждения — обязательство о явке. Как выяснилось, ранее мужчина не был судим, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.