Полицейские нашли патроны в гараже жителя Хабаровского края
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края правоохранители обнаружили патроны и порох в гараже и автомобиле местного жителя. Боеприпасы нашли во время
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края правоохранители обнаружили патроны и порох в гараже и автомобиле местного жителя. Боеприпасы нашли во время
Порох 42-летний мужчина хранил в стеклянных банках. Обнаруженные у него патроны предназначались для стрельбы из боевого огнестрельного оружия разного калибра. Документов, разрешающих хранение этих предметов, у сельчанина не было.
Сейчас возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 «Незаконное хранение оружия и боеприпасов» и части 1 статьи 222.1 «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера принуждения — обязательство о явке. Как выяснилось, ранее мужчина не был судим, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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