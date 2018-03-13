В Приморье наказали участников жестокой драки в кафе

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В поселке Славянка Хасанского района Приморского края сотрудники полиции привлекли к ответственности участников драки, произошедшей в местном кафе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Инициатор драки привлечен к административной ответственности за нанесение побоев. Санкции статьи 6.1.1. КоАП РФ предусматривает наложение штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

В отношении девушки, нарушившей общественный порядок, составлен протокол за мелкое хулиганство. Санкции статьи 20.1. КоАП РФ предусматривают наложение штрафа в размере от 500 до 1000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.