В Приморье наказали участников жестокой драки в кафе
Оказалось, что от администрации заведения заявление в полицию не поступало.
Оказалось, что от администрации заведения заявление в полицию не поступало.
В поселке Славянка Хасанского района Приморского края сотрудники полиции привлекли к ответственности участников драки, произошедшей в местном кафе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Инициатор драки привлечен к административной ответственности за нанесение побоев. Санкции статьи 6.1.1. КоАП РФ предусматривает наложение штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
В отношении девушки, нарушившей общественный порядок, составлен протокол за мелкое хулиганство. Санкции статьи 20.1. КоАП РФ предусматривают наложение штрафа в размере от 500 до 1000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.
Установлено, что от администрации заведения заявление в полицию не поступало, в связи с чем, за ненадлежащий контроль над соблюдением общественного порядка в заведении предприниматель также привлечен к административной ответственности.
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