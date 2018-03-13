Автобус с пассажирами улетел в кювет на приморской трассе

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xDt5gq5McjY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Автобус с пассажирами улетел в кювет. Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают сотрудники МЧС, полиция, скорая помощь. В районе ДТП сейчас внушительный транспортный затор.

По одной из версий, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Сегодня в Приморье началось потепление, на трассах возможны гололедные явления.

Напомним, ранее ГИБДД предупреждала водителей о гололёде из-за перепадов температур в Приморье. Погодные условия неблагоприятно сказываются на дорожной обстановке — возрастает число аварий: асфальтовое покрытие становится скользким, что провоцирует ДТП.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть более внимательными при управлении транспортным средством, не превышать скоростной режим и не нарушать допустимую дистанцию.