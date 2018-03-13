Автобус с пассажирами улетел в кювет на приморской трассе
Рейсовый автобус маршрутом
Рейсовый автобус маршрутом
Автобус с пассажирами улетел в кювет. Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают сотрудники МЧС, полиция, скорая помощь. В районе ДТП сейчас внушительный транспортный затор.
По одной из версий, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Сегодня в Приморье началось потепление, на трассах возможны гололедные явления.
Напомним, ранее ГИБДД предупреждала водителей о гололёде
Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть более внимательными при управлении транспортным средством, не превышать скоростной режим и не нарушать допустимую дистанцию.
Василий Кучин.
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