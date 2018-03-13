Молодой мужчина пропал в Иркутской области

В Иркутской области полицейские разыскивают Геннадия Лущинского (1991 г. р.), который без вести пропал в Тулуне в дневное время 9 марта 2018 года. Как сообщает 12 марта пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, молодой мужчина мог выехать в Иркутск на попутном автотранспорте. На вид разыскиваемому 20−25 лет, у него худощавое телосложение, рост 170 см, лицо овальное и русые волосы. Он был одет в вязаную чёрную шапку, тёмно-зеленую куртку, чёрные спортивные штаны, кирзовые сапоги с белой надписью «Сосновский». Особая примета разыскиваемого — коричневые зубы.