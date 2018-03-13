Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер Олег Табаков: СМИ раскрыли причину трагедии
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Галкина раскритиковали за навязывание 4-летней дочери французского языка
Минкульт отреагировал на «безобразную выходку» Михаила Ефремова
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
15Юбилейный «Оскар»
04:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

Молодой мужчина пропал в Иркутской области

В Иркутской области полицейские разыскивают Геннадия Лущинского (1991 г. р.), который без вести пропал в Тулуне в дневное время 9 марта 2018 года.

В Иркутской области полицейские разыскивают Геннадия Лущинского (1991 г. р.), который без вести пропал в Тулуне в дневное время 9 марта 2018 года. Как сообщает 12 марта пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, молодой мужчина мог выехать в Иркутск на попутном автотранспорте. На вид разыскиваемому 20−25 лет, у него худощавое телосложение, рост 170 см, лицо овальное и русые волосы. Он был одет в вязаную чёрную шапку, тёмно-зеленую куртку, чёрные спортивные штаны, кирзовые сапоги с белой надписью «Сосновский». Особая примета разыскиваемого — коричневые зубы.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении пропавшего Геннадия Лущинского, правоохранительные органы просят обратиться по телефонам: 8 (39530) 47008 (дежурная часть МО МВД России «Тулунский») или 02 либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области — 8 (3952)21−64−64.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
На Украине ищут Надежду Савченко
Евросоюз вступился за Украину в споре с «Газпромом»
СМИ: Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино
Госдеп посчитал бессмысленной блокировку «Северного потока-2»
Сигал не сможет проголосовать на выборах президента РФ
СМИ: бывшего начальника МУРа обвинили в коррупции
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь