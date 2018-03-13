Молодой мужчина пропал в Иркутской области
В Иркутской области полицейские разыскивают Геннадия Лущинского (1991 г. р.), который без вести пропал в Тулуне в дневное время 9 марта 2018 года.
В Иркутской области полицейские разыскивают Геннадия Лущинского (1991 г. р.), который без вести пропал в Тулуне в дневное время 9 марта 2018 года.
В Иркутской области полицейские разыскивают Геннадия Лущинского (1991 г. р.), который без вести пропал в Тулуне в дневное время 9 марта 2018 года. Как сообщает 12 марта
Граждан,
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