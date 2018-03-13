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06:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Больше 15 часов в Новосибирске тушили пожар на складе с шинами

Более ста человек проводили разборку сгоревших конструкций ангара.

Полная ликвидация возгорания на складе по улице Сухарная в Новосибирске МЧС сообщило в понедельник, 12 марта, в 21:50. Учитывая то, что сообщение о возгорании поступило в 06:25 того же дня, ликвидация пожара заняла более 15 часов.

— Более ста человек проводили разборку сгоревших конструкций ангара. Обследованию на предмет скрытых очагов тления подлежала площадь более двух тысяч квадратных метров, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Вместе с пожарными на месте ЧП работали дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые должны установить причину возгорания.

Также до момента ликвидации пожара работали специалисты по мониторингу состояния окружающей воздушной среды. Как ранее писала «Комсомольская правда», химико-радиометрические лаборатории не выявили в атмосфере вредных химических веществ, опасных для здоровья человека.

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