Больше 15 часов в Новосибирске тушили пожар на складе с шинами

Полная ликвидация возгорания на складе по улице Сухарная в Новосибирске МЧС сообщило в понедельник, 12 марта, в 21:50. Учитывая то, что сообщение о возгорании поступило в 06:25 того же дня, ликвидация пожара заняла более 15 часов.

— Более ста человек проводили разборку сгоревших конструкций ангара. Обследованию на предмет скрытых очагов тления подлежала площадь более двух тысяч квадратных метров, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Вместе с пожарными на месте ЧП работали дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые должны установить причину возгорания.