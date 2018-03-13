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04:53 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске участились нападения на офисы экспресс-кредитов

За первые дни марта в Красноярске несколько случаев налёта на павильоны, где выдают быстрые кредиты. В Советском районе молодой человек за вечер обошёл несколько точек. Кассиры перепуганы, с разрывом в 10 минут в полицию поступило несколько заявлений о разбое. Преступление раскрыли за сутки.

Источник: Вести - Красноярск

Проспект Металлургов, остановка «3-й микрорайон». Здесь сразу три павильона, где предлагают быстрые деньги — кредит за 1 минуту. По версии следствия, подозреваемый явился сюда, угрожая ножом, потребовал отдать ему все деньги. Как правило, эти организации работают до 8−9 вечера, трудятся здесь в основном женщины. Из защиты — только тревожная кнопка.

«Это всё происходило около 50 секунд, я очень испугалась. Прошёл ко мне, я, как обычно, улыбаюсь клиенту, а он сказал: “Денежки можно?” и резко достал нож. Я сразу выбежала за помощью, потому что я растерялась», — рассказала кассир Виктория.

«По горячим следам в дежурные сутки оперативными работниками был задержан молодой человек — житель Красноярска. Неоднократно судимый, употребляющий наркотики, освободился из мест лишения свободы недавно. В отношении жителя Красноярска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещён в СИЗО-1 г. Красноярска», — сообщила начальник следственного отдела отдела полиции № 5 Красноярска Ирина Алёнова.

Подозреваемому 27 лет. Общая сумма ущерба — 5 тысяч рублей. Сейчас мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Евгения ПЛОТНИКОВА

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