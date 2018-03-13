На тестовых соревнованиях Универсиады травмирована горнолыжница
С горнолыжной трассы в реанимацию. Участница тестовых соревнований Универсиады получила сильные травмы. Почему
С горнолыжной трассы в реанимацию. Участница тестовых соревнований Универсиады получила сильные травмы. Почему
На улице за такую скорость водителей штрафуют, а вот на тестовых соревнованиях в канун Универсиады лыжникам за езду в 120 километров в час дают медали. На жёсткой трассе в Бобровом логу красноярка Дарья Овчинникова не справилась с таким темпом и получила травмы ноги и головы. Чемпионку России увезли в БСМП, а затем перевели в реанимацию.
«Такая ситуация была, что в связи с выходными ей пришлось ждать операцию до понедельника, потому что некому было делать. И маме ничего не объяснили, просто что доктор только в понедельник сделает операцию», — рассказал брат пострадавшей Алексей Овчинников.
Однако в БСМП это отрицают. По словам заместителя главврача, сложный перелом не стали трогать по решению консилиума, а не
Сегодня в БСМП заявили, что спортсменка идёт на поправку. К слову, сюда во время Универсиады будут госпитализировать травмированных участников, приехавших со всего мира. И работа с близкими таких пациентов должна быть отточена как скальпель в операционной.
Роман РЫКОВ
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