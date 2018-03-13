Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер Олег Табаков: СМИ раскрыли причину трагедии
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
Минкульт отреагировал на «безобразную выходку» Михаила Ефремова
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Реакция и соболезнования Путина на смерть Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
15Юбилейный «Оскар»
04:54 (мск), источник: Вести - Красноярск

На тестовых соревнованиях Универсиады травмирована горнолыжница

С горнолыжной трассы в реанимацию. Участница тестовых соревнований Универсиады получила сильные травмы. Почему из-за титулованной пациентки врачи БСМП попали в скандал?

Источник: Вести - Красноярск

На улице за такую скорость водителей штрафуют, а вот на тестовых соревнованиях в канун Универсиады лыжникам за езду в 120 километров в час дают медали. На жёсткой трассе в Бобровом логу красноярка Дарья Овчинникова не справилась с таким темпом и получила травмы ноги и головы. Чемпионку России увезли в БСМП, а затем перевели в реанимацию. Из-за нехватки информации родственники испугались, что срочную медицинскую помощь ей не оказали из-за бурного празднования врачами 8 марта.

«Такая ситуация была, что в связи с выходными ей пришлось ждать операцию до понедельника, потому что некому было делать. И маме ничего не объяснили, просто что доктор только в понедельник сделает операцию», — рассказал брат пострадавшей Алексей Овчинников.

Однако в БСМП это отрицают. По словам заместителя главврача, сложный перелом не стали трогать по решению консилиума, а не из-за нехватки ресурсов. «Мы можем прооперировать по экстренной ситуации что угодно, где угодно и когда угодно. В этой больнице сейчас 18 операционных, мы можем развернуть любую для любой операции круглосуточно. Праздники не влияют. Дежурная бригада около 40 врачей», — пояснил заместитель главного врача по медицинской части Андрей Любченко.

Сегодня в БСМП заявили, что спортсменка идёт на поправку. К слову, сюда во время Универсиады будут госпитализировать травмированных участников, приехавших со всего мира. И работа с близкими таких пациентов должна быть отточена как скальпель в операционной.

Роман РЫКОВ

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
На Украине ищут Надежду Савченко
Евросоюз вступился за Украину в споре с «Газпромом»
СМИ: Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино
Госдеп посчитал бессмысленной блокировку «Северного потока-2»
Сигал не сможет проголосовать на выборах президента РФ
СМИ: бывшего начальника МУРа обвинили в коррупции
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь