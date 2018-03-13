В Братске мужчина погиб при уборке снега с крыши
Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
В субботу 10 марта около половины пятого вечера в дежурную часть отдела полиции № 4 Межмуниципального Управления МВД России «Братское» поступило сообщение, что на территории частного подворья по улице Заповедной с высоты упал мужчина. На месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что хозяин коттеджа, 65-летний пенсионер, на крыше занимался уборкой снега и упал с высоты второго этажа на бетонную дорожку. Мужчина скончался до приезда медиков.
«По предварительной версии, братчанин поскользнулся на поверхности кровли и, ввиду отсутствия страховочных приспособлений, упал на бетон, что и привело к трагедии», — сообщает
Сотрудники полиции напоминают, что проведение любых работ, связанных с нахождением на высоте, требует применения серьёзных мер безопасности. Для предотвращения падений, проводить очистку снега следует с использованием страховочных приспособлений, обеспечивающих надёжное удержание человека. Также
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