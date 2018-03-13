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06:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирская область стала лидером по росту мошенничеств в России

Доклад о состоянии преступности опубликовала Генпрокуратура.

Генеральная прокуратура опубликовала доклад «Состояние преступности в России» по итогам января 2018 года. Наш регион «отличился» в нем в части мошенничеств, их в Новосибирской области было зарегистрировано на 266 случаев больше, рост составляет 114,2%.

Также в этом своеобразном рейтинге Москва с ростом на 234 случая или на 10,4%, тройку замыкает Краснодарский край — плюс 219 мошенничеств или 32,1%.

При этом в среднем по стране количество таких преступлений в первый месяц этого года возросло лишь на 5,7%. Всего в России их совершено 17 433.

Также Новосибирская область попала в список из десяти регионов, в которых зарегистрировано наибольшее снижение показателя выявления преступников.

— Всего в январе 2018 года в регионе зарегистрировано 3 218 преступлений. Рост составил 3,4%. Предварительно расследовано 1595, не раскрыто 1162, — говорится в докладе Генпрокуратуры РФ.

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