Новосибирская область стала лидером по росту мошенничеств в России

Генеральная прокуратура опубликовала доклад «Состояние преступности в России» по итогам января 2018 года. Наш регион «отличился» в нем в части мошенничеств, их в Новосибирской области было зарегистрировано на 266 случаев больше, рост составляет 114,2%.

Также в этом своеобразном рейтинге Москва с ростом на 234 случая или на 10,4%, тройку замыкает Краснодарский край — плюс 219 мошенничеств или 32,1%.

При этом в среднем по стране количество таких преступлений в первый месяц этого года возросло лишь на 5,7%. Всего в России их совершено 17 433.

Также Новосибирская область попала в список из десяти регионов, в которых зарегистрировано наибольшее снижение показателя выявления преступников.