В аэропорту Владивостока грузчики обокрали майнеров
Оборудование для майнинга подозреваемые вынесли за охраняемую территорию и вывезли на личном транспорте.
Оборудование для майнинга подозреваемые вынесли за охраняемую территорию и вывезли на личном транспорте.
В аэропорту Владивостока транспортные полицейские задержали грузчиков, подозреваемых в хищении оборудования для майнинга криптовалют, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УТ МВД России по ДФО.
Сотрудники транспортной полиции установили, что грузчики во время разгрузки багажа с рейса «Сеул/Инчхон Владивосток» совершили хищение трех аппаратов, предназначенных для заработка криптовалюты. Похищенное имущество подозреваемые вынесли за охраняемую территорию и вывезли на личном транспорте.
Сумма ущерба составила порядка 70 тысяч рублей.
Следователями Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.
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