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05:54 (мск), источник: VLADNEWS

В аэропорту Владивостока грузчики обокрали майнеров

Оборудование для майнинга подозреваемые вынесли за охраняемую территорию и вывезли на личном транспорте.

В аэропорту Владивостока транспортные полицейские задержали грузчиков, подозреваемых в хищении оборудования для майнинга криптовалют, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УТ МВД России по ДФО.

Сотрудники транспортной полиции установили, что грузчики во время разгрузки багажа с рейса «Сеул/Инчхон Владивосток» совершили хищение трех аппаратов, предназначенных для заработка криптовалюты. Похищенное имущество подозреваемые вынесли за охраняемую территорию и вывезли на личном транспорте.

Сумма ущерба составила порядка 70 тысяч рублей.

Следователями Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

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