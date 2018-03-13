В аэропорту Владивостока грузчики обокрали майнеров

В аэропорту Владивостока транспортные полицейские задержали грузчиков, подозреваемых в хищении оборудования для майнинга криптовалют, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УТ МВД России по ДФО.

Сотрудники транспортной полиции установили, что грузчики во время разгрузки багажа с рейса «Сеул/Инчхон Владивосток» совершили хищение трех аппаратов, предназначенных для заработка криптовалюты. Похищенное имущество подозреваемые вынесли за охраняемую территорию и вывезли на личном транспорте.

Сумма ущерба составила порядка 70 тысяч рублей.