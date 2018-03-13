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07:07 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге произошел пожар в знаменитом цыганском поселке

В Екатеринбурге сгорел частный дом в цыганском поселке, который расположен в юго-западной части города, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сигнал о происшествии на улице Айвазовского поступил 12 марта в 18:26. «На площади 80 кв. м сгорели деревянные надворные постройки, кровля, повреждены внутренняя отделка, перегородки, перекрытие частного жилого дома», — уточнили в ведомстве.

В тушении задействовали две единицы техники и девять человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 21:54.

Пользователи в соцсетях обсуждают информацию о том, что жители сгоревшего дома во время пожара сели в машину и уехали. Отметим, что неподалеку от улицы Айвазовского расположена улица Депутатская, где в 2016 году произошли массовые беспорядки, прогремевшие на всю страну.

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