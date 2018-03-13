В Челябинске пожарная машина, ехавшая на вызов, попала в ДТП
В нее врезалась отечественная «двенашка».
В нее врезалась отечественная «двенашка».
Две пожарных машины с включенными «мигалками» спешили на пожар. Но на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев в одну из них въехал ВАЗ 2112. ДТП произошло в понедельник, 12 марта в 11 часов.
От столкновения у легковушки помяло капот. По словам очевидцев, в машине сидел мужчина с ребенком, с ними все в порядке.
— Авария не повлияла на работу пожарных. Второй автомобиль, который ехал следом, прибыл на вызов, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины ДТП.
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