В Челябинске пожарная машина, ехавшая на вызов, попала в ДТП

Две пожарных машины с включенными «мигалками» спешили на пожар. Но на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев в одну из них въехал ВАЗ 2112. ДТП произошло в понедельник, 12 марта в 11 часов.

От столкновения у легковушки помяло капот. По словам очевидцев, в машине сидел мужчина с ребенком, с ними все в порядке.

— Авария не повлияла на работу пожарных. Второй автомобиль, который ехал следом, прибыл на вызов, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.