В Омске из школы не вернулась 9-летняя девочка

Источник: Om1.ru

Сегодня ночью в полицию обратились родители 9-летней Анны Кочетковой. Девочка ушла из дома по проспекту Мира в школу, а после уроков не вернулась. Родители сначала пытались отыскать дочь самостоятельно, но не смогли найти ребенка.

По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, в последний раз девочку видели вчера, 12 марта, около 16:00 на катке между домами № 59 и № 61 по улице Магистральной. Она была там вместе с одноклассницами. Дальнейшее местонахождение ребенка неизвестно.

Девочку ищет весь личный состав отдела полиции № 8 по Омску. Полиция опрашивает родных и знакомых школьницы. Омичей, которые могли заметить ребенка, просят обратиться в полицию по телефонам: 79−36−02, 79−32−84 или 02.