В Омске из школы не вернулась 9-летняя девочка
Родители обратились в полицию ночью после безуспешных самостоятельных поисков дочери.
Родители обратились в полицию ночью после безуспешных самостоятельных поисков дочери.
Сегодня ночью в полицию обратились родители 9-летней Анны Кочетковой. Девочка ушла из дома по проспекту Мира в школу, а после уроков не вернулась. Родители сначала пытались отыскать дочь самостоятельно, но не смогли найти ребенка.
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Девочку ищет весь личный состав отдела полиции № 8 по Омску. Полиция опрашивает родных и знакомых школьницы. Омичей, которые могли заметить ребенка, просят обратиться в полицию по телефонам: 79−36−02, 79−32−84 или 02.
Приметы Ани: на вид 9 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, длинные. На момент ухода девочка была одета в красный пуховик с меховой опушкой, шерстяную розовую шапку с помпоном, черные брюки, черные кожаные сапоги. При себе у школьницы был рюкзак зеленого цвета.
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