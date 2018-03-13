Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне больше не будут снимать показания счетчиков
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Школьники зарабатывают с помощью «домашки» по математике
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Реакция и соболезнования Путина на смерть Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Тимур Еремеев попал в серьезную аварию – СМИ
СМИ назвали возможную причину смерти Табакова
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
06:42 (мск), источник: Om1.ru

В Омске из школы не вернулась 9-летняя девочка

Родители обратились в полицию ночью после безуспешных самостоятельных поисков дочери.

Источник: Om1.ru

Сегодня ночью в полицию обратились родители 9-летней Анны Кочетковой. Девочка ушла из дома по проспекту Мира в школу, а после уроков не вернулась. Родители сначала пытались отыскать дочь самостоятельно, но не смогли найти ребенка.

По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, в последний раз девочку видели вчера, 12 марта, около 16:00 на катке между домами № 59 и № 61 по улице Магистральной. Она была там вместе с одноклассницами. Дальнейшее местонахождение ребенка неизвестно.

Девочку ищет весь личный состав отдела полиции № 8 по Омску. Полиция опрашивает родных и знакомых школьницы. Омичей, которые могли заметить ребенка, просят обратиться в полицию по телефонам: 79−36−02, 79−32−84 или 02.

Приметы Ани: на вид 9 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, длинные. На момент ухода девочка была одета в красный пуховик с меховой опушкой, шерстяную розовую шапку с помпоном, черные брюки, черные кожаные сапоги. При себе у школьницы был рюкзак зеленого цвета.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Омский «Авангард» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым»
В день выборов президента в Омске разыграют 30 IPhone X
Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
На Украине ищут Надежду Савченко
Евросоюз вступился за Украину в споре с «Газпромом»
Как выглядит самый маленький гостиничный номер в мире (видео)
Тело маньяка Чарльза Мэнсона отдадут внуку
Сигал не сможет проголосовать на выборах президента РФ
СМИ: бывшего начальника МУРа обвинили в коррупции
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь