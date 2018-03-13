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07:30 (мск), источник: VN.ru

Водитель утверждает, что сбил женщину из-за ям на дороге

Выехал на незнакомую дорогу — готовься получить груз проблем. В редакцию канала ОТС обратился новосибирский автомобилист, который сбил женщину и врезался в машину на обочине. И это на небольшой скорости.

По результатам независимой экспертизы причиной аварии стало плохое состояние асфальта. Кто возместит вред здоровью и имуществу?

Драма разыгралась в Дзержинском районе на дороге, соединяющей Каменское и Гусинобродское шоссе. Константин Сысоев оказался в этом месте впервые, поэтому стрелку спидометра не поднимал выше 40 километров в час. Однако от беды тихий ход не спас.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Одну женщину сбивает моим автомобилем, она сейчас находится в больнице с сотрясением мозга. Также мой автомобиль протаранил припаркованную рядом «Тойоту». Этого бы не произошло, если бы были хотя бы знаки, предупреждающие о проблемах с дорогой, и если бы не было таких глубоких провалов, — говорит автолюбитель Константин Сысоев.

По словам Константина, пострадавшие оказались местными жителями и пока не предъявили ему претензий, потому как место считается аварийным. Чтобы зафиксировать состояние проблемного участка, автомобилист обратился к экспертам.

— В момент обследования было установлено, что на данном участке есть дефект покрытия. Поперечная просадка глубиной до 10 сантиметров, длиной два с лишним метра и шириной на всю проезжую часть. Подобный дефект является грубым нарушением, и такого на дорогах не должно быть в принципе, — сообщил инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ Михаил Мезенцев.

В нескольких метрах от просадки дорожного полотна — остановка общественного транспорта. А значит, беда может случиться в любой момент. По словам юриста, практика, когда возмещать убытки заставляют дорожников, сегодня есть. Особо интересным стало решение Верховного суда по аналогичному дорожно-транспортному происшествию.

— Там рассматривалось дело по иску автомобилиста из Новгорода, который также по вине дорожников попал в ДТП. Решение было в пользу автомобилиста, и интересным моментом стало то, что счел, что не автомобилист должен доказывать свою невиновность, а владелец дороги должен доказывать, что применил необходимые меры, чтобы предотвратить ДТП. То есть если есть дефекты, то владелец дороги должен предупредить автомобилистов соответствующими знаками, — сообщил адвокат Денис Садовский.

По мнению экспертов, чтобы не расплачиваться за огрехи дорожников, сразу после аварии необходимо зафиксировать состояние участка, где произошло ДТП. Произвести фото-, видеосъемку и по возможности замерить размеры дефектов, также снимая процесс на камеру. К слову, сотрудники ГИБДД сообщили, что уже выносили предписание и штраф дорожникам за этот участок год назад, однако, как видно, должного внимания эти меры не возымели.

В межсезонье количество серьезных дефектов дорожного полотна резко увеличивается. В то же время соответствующие знаки на подобных участках устанавливают крайне редко. А значит, уже сегодня новосибирским автовладельцам нужно тренировать память, чтобы оперативно запоминать то здесь, то там появляющиеся изъяны в асфальте.

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