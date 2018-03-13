В Приморье из-за короткого замыкания загорелся торговый центр
Уже через 4 минуты на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев.
Уже через 4 минуты на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев.
В Уссурийске
На пульт
Уже через 4 минуты на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к тушению.
В 22:26 пожар был полностью ликвидирован. Благодаря пожарной сигнализации и оперативности пожарной службы, удалось избежать масштабного пожара.
В устранении возгорания были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет.
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