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07:43 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье из-за короткого замыкания загорелся торговый центр

Уже через 4 минуты на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев.

В Уссурийске из-за короткого замыкания произошло возгорание в торговом центре «Богатырь», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

На пульт пожарно-спасательной службы Уссурийска 12 марта в 21:24 поступило сообщение о возгорании в торговом центре, расположенном по адресу Чичерина, 91А.

Уже через 4 минуты на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к тушению.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, возгорание произошло из-за короткого замыкания обогревателя сточной трубы.

В 22:26 пожар был полностью ликвидирован. Благодаря пожарной сигнализации и оперативности пожарной службы, удалось избежать масштабного пожара.

В устранении возгорания были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

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