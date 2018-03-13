Пассажирка рейсового автобуса в Приморье попала в реанимацию
В утренней аварии на трассе Фокино — Дунай серьезно пострадала женщина, сообщает DEITA. RU. Как стало известно корреспонденту издания, одна из пассажирок находится в реанимации. У женщины
В утренней аварии на трассе Фокино — Дунай серьезно пострадала женщина, сообщает DEITA. RU. Как стало известно корреспонденту издания, одна из пассажирок находится в реанимации. У женщины
В утренней аварии на трассе Фокино — Дунай серьезно пострадала женщина, сообщает DEITA.RU.
Как стало известно корреспонденту издания, одна из пассажирок находится в реанимации. У женщины
Кроме того, очевидцы сообщили, что автобус вынесло на встречную полосу
Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть более внимательными при управлении транспортным средством, не превышать скоростной режим и не нарушать допустимую дистанцию.
Василий Кучин.
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