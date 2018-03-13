Пассажирка рейсового автобуса в Приморье попала в реанимацию

В утренней аварии на трассе Фокино — Дунай серьезно пострадала женщина, сообщает DEITA. RU. Как стало известно корреспонденту издания, одна из пассажирок находится в реанимации. У женщины черепно-мозговая травма. Кроме того, очевидцы сообщили, что автобус вынесло на встречную полосу из-за…