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09:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Пассажирка рейсового автобуса в Приморье попала в реанимацию

В утренней аварии на трассе Фокино — Дунай серьезно пострадала женщина, сообщает DEITA. RU. Как стало известно корреспонденту издания, одна из пассажирок находится в реанимации. У женщины черепно-мозговая травма. Кроме того, очевидцы сообщили, что автобус вынесло на встречную полосу из-за…

Источник: ДЕЙТА

В утренней аварии на трассе Фокино — Дунай серьезно пострадала женщина, сообщает DEITA.RU.

Как стало известно корреспонденту издания, одна из пассажирок находится в реанимации. У женщины черепно-мозговая травма.

Кроме того, очевидцы сообщили, что автобус вынесло на встречную полосу из-за скользкой дороги. Машина ушла в кювет. На место прибыли пожарные, полиция и скорая помощь.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть более внимательными при управлении транспортным средством, не превышать скоростной режим и не нарушать допустимую дистанцию.

Василий Кучин.

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