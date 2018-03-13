Устроившего ДТП со скорой пермяка задержали

По факту ДТП с каретой скорой помощи в Перми возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновника аварии разыскали и задержали. Им оказался 24-летний молодой человек, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло ранним утром 12 марта. На перекрестке Ленина — Кирсанова Lada Vesta без номеров вылетела на красный и протаранила неотложку. Виновник аварии бросил машину и сбежал.