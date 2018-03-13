Пропавшего мужчину разыскивают в Пролетарском районе
Пропавшего Николая Платаш разыскивают полицейские в Пролетарском районе Ростовской области.
Пропавшего Николая Платаш разыскивают полицейские в Пролетарском районе Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, утром 28 февраля мужчина 1981 года рождения ушел в сторону Веселовского водохранилища и до сих пор не вернулся домой.
Приметы пропавшего: на вид — 35−40 лет, рост — 168 см, средней полноты, смуглое лицо, скошенный лоб, коротко стриженные черные волосы, носит бороду и усы.
Особые приметы: шрам над правой бровью, родинка на правой щеке, татуировка в виде черепа в берете на предплечье правой руки, шрам на нижней части живота с правой стороны.
В день исчезновения мужчина был одет в черную вязаную шапку, коричневую дубленку длиной до пояса, черные спортивные болоньевые брюки и сапоги того же цвета.
Всех, кому
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