Пропавшего мужчину разыскивают в Пролетарском районе

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, утром 28 февраля мужчина 1981 года рождения ушел в сторону Веселовского водохранилища и до сих пор не вернулся домой.

Приметы пропавшего: на вид — 35−40 лет, рост — 168 см, средней полноты, смуглое лицо, скошенный лоб, коротко стриженные черные волосы, носит бороду и усы.

Особые приметы: шрам над правой бровью, родинка на правой щеке, татуировка в виде черепа в берете на предплечье правой руки, шрам на нижней части живота с правой стороны.

В день исчезновения мужчина был одет в черную вязаную шапку, коричневую дубленку длиной до пояса, черные спортивные болоньевые брюки и сапоги того же цвета.