Фонтан высотой с дом на Загородном стал бонусом коммунальщиков
Ночью 13 марта в центре Петербурга произошла впечатляющая коммунальная авария. Ее посчитали бонусом для уставших от наледи жителей микрорайона.
Ночью 13 марта в центре Петербурга произошла впечатляющая коммунальная авария. Ее посчитали бонусом для уставших от наледи жителей микрорайона.
Инцидент произошел на Загородном проспекте. Фонтан высотой с дом забил прямо посреди магистрали, рассказал участник группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». На глазах у очевидца струя становилась все сильнее.
Свидетели добавляют, что досталось детской поликлинике и находят в произошедшем плюсы: «Весь снег и лед смыло. Это бонусная программа от коммунальщиков — «быстрая уборка».
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