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08:46 (мск), источник: Водитель Петербурга

Фонтан высотой с дом на Загородном стал бонусом коммунальщиков

Ночью 13 марта в центре Петербурга произошла впечатляющая коммунальная авария. Ее посчитали бонусом для уставших от наледи жителей микрорайона.

Инцидент произошел на Загородном проспекте. Фонтан высотой с дом забил прямо посреди магистрали, рассказал участник группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». На глазах у очевидца струя становилась все сильнее.

Свидетели добавляют, что досталось детской поликлинике и находят в произошедшем плюсы: «Весь снег и лед смыло. Это бонусная программа от коммунальщиков — «быстрая уборка».

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