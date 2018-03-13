Дело «башмаков»: как лидер жестокой банды из Крыма оказался на свободе

На свободу с чистой совестью

Лидеров организованной преступной группировки «Башмаки», в 1990-е державшей в страхе весь полуостров, арестовали в Симферополе в феврале 2016-го. Одного из них, Николая Кожухаря по кличке Молдаван, оперативники ФСБ встретили с наручниками у выхода из ресторана. Александра Данильченко по кличке Данила взяли возле дома его родственницы. Обоих обвинили в восьми убийствах, совершенных с особой жестокостью, бандитизме, а также незаконном хранении оружия. Преступные эпизоды, вменяемые подсудимым, относятся к 1991−1998 годам. Чтобы привлечь криминальных авторитетов к ответственности, следователи изучили 200 томов уголовных дел, допросили более 80 человек и провели около 20 судебных экспертиз. Сразу после их задержания Наталья Поклонская, занимавшая в тот момент должность прокурора Республики Крым, заявила, что бандитам грозит пожизненное заключение.

Уголовные дела в отношении «башмаков» расследовали больше года. В итоге Кожухаря и Данильченко признали виновными по всем трем статьям. Однако в колонию на 11 лет отправился только Молдаван. «Данильченко освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, — объяснили РИА Новости в крымском Верховном суде. — Мера пресечения в виде заключения под стражу в его отношении была отменена».

Это вызвало возмущение в правоохранительных органах. «Весь полуостров знает, чем занималась банда “Башмаки” под руководством ее лидеров, это жестокие убийства и вымогательства. Таким приговором Верховный суд Республики Крым, конечно, жертвует авторитетом ведомства в глазах крымчан, которые хорошо помнят своих кровавых “героев” в лицо, — написала бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в фейсбуке. — Освободив сегодня из-под стражи основного лидера и руководителя кровавой банды и оправдав его по фактам умышленных убийств 13 человек, суд дал крымчанам возможность сравнить и поразмыслить над тем, как легко крымская Фемида выносит приговоры о лишении свободы обычным гражданам, не имеющим на счету десятки трупов начиная с 1990-х годов. Иными словами, оказавшись на скамье подсудимых за обычное преступление (например, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство), люди быстрее попадают в тюрьмы, нежели “махровые” лидеры ОПГ».

Сотрудники прокуратуры Республики Крым уже подали апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. В ведомстве также отметили, что запрашивали для Данильченко 15 лет лишения свободы.

Спортсмены-рэкетмены

Молдаван познакомился с Данилой еще в институте, где они вместе учились на спортивном факультете. Первый серьезно занимался борьбой, второй — боксом. В смутные годы перестройки оба примкнули к ОПГ «Башмаки», которую возглавлял Виктор Башмаков, бывший водитель Симферопольского винного завода. Возможно, Виктор до сих пор развозил бы вино, если бы не приглашение авторитета Александра Ткачева по кличке Сахан устроиться к нему личным шофером. Со временем Башмаков сменил «баранку» на рэкет. Причем крышевал не только бизнесменов, но и своих бывших коллег по цеху — дальнобойщиков. После гибели Сахана Башмаков возглавил банду, занявшись в том числе заказными убийствами.

Работавшие в то время силовики отмечают, что мафиозный спрут «башмаков» опутал всю территорию Крыма. «Представители этой группировки присутствовали в каждом городе, постоянно работали различные бригады, — рассказал РИА Новости бывший начальник убойного отдела МВД по Республике Крым Александр Титов. — Практически через день наши оперативники выезжали на новые заказные убийства».

Кроме «Башмаков», на полуострове действовали еще несколько группировок. Наиболее ожесточенно «башмаки» конкурировали с ОПГ «Сейлем» (название симферопольского ресторана). «Это был какой-то ад, — рассказал РИА Новости бизнесмен Андрей, в то время занимавшейся розничной торговлей. — Почти всех предпринимателей обложили данью. Все кому-то платили. А тех, кто не мог этого сделать, запугивали, избивали и убивали». В 1994-м Башмаков погиб за рулем своего «Альфа-Ромео» в бандитской перестрелке. Охрана не смогла его защитить. Власть в группировке перешла к Кожухарю и Данильченко.

Пожизненная воля

Одно из самых громких убийств «башмаки» совершили в 1995-м. Жертвами стали члены семьи другого криминального лидера Олега Дзюбы (считается, что именно он отдал приказ ликвидировать Башмакова). Сначала бандиты убили его дочь и сына, а затем жену. Не выдержав потрясения, Дзюба покончил с собой. Однако есть версия, что авторитет инсценировал свою смерть, а сам по поддельным документам уехал за границу.

В том же году от рук бандитов погиб президент футбольного клуба (ФК) «Динамо» из города Саки Мамеда Исаева. Обвиняемым по этому делу проходил экс-директор ФК «Таврия» Рувим Аронов. В 2006-м его объявили в международный розыск по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе убийств в составе организованной преступной группировки «Башмаки». Спустя два года его задержали. В 2011-м Киевский районный суд оправдал Аронова, однако Наталья Поклонская, занимавшая тогда должность старшего прокурора Главного управления генпрокуратуры Симферополя, оспорила это решение. Вердикт отменили.

На счету кровавой группировки убийства конкурентов из других ОПГ, успешных бизнесменов и влиятельных политиков. Только по официальным данным, «башмаки» совершили 15 убийств, по неофициальным — гораздо больше. За ОПГ, наводнившие Крым, силовики плотно взялись в начале нулевых. На полуострове развернулась настоящая охота за лидерами и особо активными участниками банд.