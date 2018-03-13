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13:21 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области мужчина пытался пронести в колонию наркотики в теннисном мяче

В Калининградской области мужчина пытался доставить в исправительную колонию № 13 наркотики в теннисном мяче. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Калининградской области.

Возле мужской колонии строго режима, расположенной в пос. Славяновка Багратионовского района, во время патрулирования прилегающей территории, был замечен автомобиль. При личном досмотре у пассажира изъяли надрезанный теннисный мяч.

Экспертиза показала, что внутри мяча находилось около 12 г гашиша. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

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