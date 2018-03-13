В Калининградской области мужчина пытался пронести в колонию наркотики в теннисном мяче
В Калининградской области мужчина пытался доставить в исправительную колонию № 13 наркотики в теннисном мяче. Об этом сообщает
В Калининградской области мужчина пытался доставить в исправительную колонию № 13 наркотики в теннисном мяче. Об этом сообщает
Возле мужской колонии строго режима, расположенной в пос. Славяновка Багратионовского района, во время патрулирования прилегающей территории, был замечен автомобиль. При личном досмотре у пассажира изъяли надрезанный теннисный мяч.
Экспертиза показала, что внутри мяча находилось около 12 г гашиша. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
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