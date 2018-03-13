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09:29 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав заявил о непричастности судмедэкспертов к пакету с руками

ХАБАРОВСК, 13 мар — РИА Новости. Бюро судебно-медицинских экспертиз министерства здравоохранения Хабаровского края не имеет отношения к происшествию с обнаружением под Хабаровском пакета с человеческими кистями, так как утилизацией биологических материалов не занимается, сообщает минздрав Хабаровского края.

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе в Хабаровске нашли мешок с 26−28 парами отрубленных человеческих кистей рук. Следственный комитет заявил, что останки не имеют криминального происхождения. По ним ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных телах. Останки не были утилизированы предусмотренным законом способом. Следователи СКР и прокуроры начали проверку.

«Бюро судебно-медицинских экспертиз министерства здравоохранения Хабаровского края к данному происшествию не имеет никакого отношения, так как утилизацией биологических материалов не занимается. Данную процедуру на контрактной основе проводят коммерческие организации, занимающиеся оказанием ритуальных услуг, и за их действия бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава края ответственности не несет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство бюро оказывает следствию всяческую поддержку и помощь с целью установления всех обстоятельств дела.

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