Минздрав заявил о непричастности судмедэкспертов к пакету с руками

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе в Хабаровске нашли мешок с 26−28 парами отрубленных человеческих кистей рук. Следственный комитет заявил, что останки не имеют криминального происхождения. По ним ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных телах. Останки не были утилизированы предусмотренным законом способом. Следователи СКР и прокуроры начали проверку.

«Бюро судебно-медицинских экспертиз министерства здравоохранения Хабаровского края к данному происшествию не имеет никакого отношения, так как утилизацией биологических материалов не занимается. Данную процедуру на контрактной основе проводят коммерческие организации, занимающиеся оказанием ритуальных услуг, и за их действия бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава края ответственности не несет», — говорится в сообщении.