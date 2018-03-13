10 дней без еды: в Приморье спасают ещё двух истощённых медвежат-сироток

В приморском центре реабилитации «Тигр» случилось пополнение. Из Амурской области специалистам привезли двух маленьких бурых медвежат. Малыши не ели около десяти дней, поэтому в руки специалистов попали сильно истощёнными, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вес обоих малышей составляет около 2,5 килограммов, что практически в два раза меньше, чем у их ровесника — гималайского медвежонка. Специалисты отмечают, что косолапых не кормили на протяжении десяти дней.

«Сейчас всё самое страшное позади: нам удалось нормализовать пищеварение. Понемногу они осваиваются, у них проходит нервозность и прибавляется вес. Очень скоро мы объединим малышей в одной берложке и у нашего старшенького вместо плюшевого соседа появятся настоящие друзья!» — отмечают сотрудники учреждения.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в центре «Тигр» поселился маленький гималайский медвежонок. Косолапого нашли под своими дверями сотрудники охотнадзора. Они передали его специалистам. Мишка хорошо кушал и за последнее время заметно поправился.