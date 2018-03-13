10 дней без еды: в Приморье спасают ещё двух истощённых медвежат-сироток
Специалисты уверяют, что всё самое страшное позади.
Специалисты уверяют, что всё самое страшное позади.
В приморском центре реабилитации «Тигр» случилось пополнение. Из Амурской области специалистам привезли двух маленьких бурых медвежат. Малыши не ели около десяти дней, поэтому в руки специалистов попали сильно истощёнными, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Вес обоих малышей составляет около 2,5 килограммов, что практически в два раза меньше, чем у их ровесника — гималайского медвежонка. Специалисты отмечают, что косолапых не кормили на протяжении десяти дней.
«Сейчас всё самое страшное позади: нам удалось нормализовать пищеварение. Понемногу они осваиваются, у них проходит нервозность и прибавляется вес. Очень скоро мы объединим малышей в одной берложке и у нашего старшенького вместо плюшевого соседа появятся настоящие друзья!» — отмечают сотрудники учреждения.
К слову, сейчас сотрудники реабилитационного учреждения хотят придумать имя маленькому хищнику. В комментариях под очередным постом один из пользователей сети предложил назвать малыша Падингтон Гималаевич Сладкопяточкин, а двух бурых медвежат — Чук и Гек.
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