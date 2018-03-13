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09:22 (мск), источник: Восток Медиа

В Комсомольске осудят виновника ДТП, из-за которого погибла горожанка

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура направила в суд уголовное дело против виновника аварии, из-за которой погиб пешеход. Женщина находилась на «островке безопасности», когда её насмерть сбила машина.

По версии следствия, 27 июня 2017 года, в День молодёжи, 67-летний житель Комсомольска вместе с приятелем разъезжал по городу на своём Daihatsu Terios Kid в поисках спиртного. В этот день продажа алкоголя запрещена. После того как мужчине отказали в магазине на проспекте Ленина, он сел в автомобиль, припаркованный у обочины шестиполосной дороги, и начал разворачиваться.

Мужчина не убедился в безопасности манёвра и пересёк сплошную линию, не уступил дорогу машине Chrysler 300 C, которая ехала в попутном направлении, и столкнулся с ней. От сильного удара в «Крайслере» сработали подушки безопасности, правая боковая часть деформировалась, переднее правое колесо заблокировалось — из-за этого водитель потерял контроль над транспортным средством. Неуправляемый автомобиль попал на трамвайные пути и наехал на пожилую женщину, которая ожидала зелёный сигнал светофора на «островке безопасности». От полученных травм 69-летняя пенсионерка скончалась в машине скорой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, автотехническая экспертиза показала, что водитель «Крайслера» не мог управлять машиной, поэтому в его действиях нет нарушений правил дорожного движения. Правоохранители считают, что виноват мужчина за рулём «Дайхатсу». Сотрудники надзорного ведомства завершили расследование уголовного дела и направили его в суд.

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