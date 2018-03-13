В Комсомольске осудят виновника ДТП, из-за которого погибла горожанка

По версии следствия, 27 июня 2017 года, в День молодёжи, 67-летний житель Комсомольска вместе с приятелем разъезжал по городу на своём Daihatsu Terios Kid в поисках спиртного. В этот день продажа алкоголя запрещена. После того как мужчине отказали в магазине на проспекте Ленина, он сел в автомобиль, припаркованный у обочины шестиполосной дороги, и начал разворачиваться.

Мужчина не убедился в безопасности манёвра и пересёк сплошную линию, не уступил дорогу машине Chrysler 300 C, которая ехала в попутном направлении, и столкнулся с ней. От сильного удара в «Крайслере» сработали подушки безопасности, правая боковая часть деформировалась, переднее правое колесо заблокировалось — из-за этого водитель потерял контроль над транспортным средством. Неуправляемый автомобиль попал на трамвайные пути и наехал на пожилую женщину, которая ожидала зелёный сигнал светофора на «островке безопасности». От полученных травм 69-летняя пенсионерка скончалась в машине скорой медицинской помощи.