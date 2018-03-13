На КАД в Санкт-Петербурге столкнулись четыре машины
ДТП стало причиной затора на данном участке.
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ДТП стало причиной затора на данном участке.
На КАД в
Сейчас информация о пострадавших уточняется.
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