На КАД в Санкт-Петербурге столкнулись четыре машины. Массовая авария произошла утром во вторник, 13 марта, около 7.30. Как сообщают очевидцы, в результате ДТП движение затруднено на 108-м километре внешнего кольца. Пользователи в социальных сетях пишут, что первая машина встала на КАД еще в 6.40. Причиной аварии может быть так называемый ледяной клин.