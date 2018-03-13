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09:28 (мск), источник: Интерфакс

В российском НИИ отказались комментировать сообщения СМИ о создании им газа «Новичок»

Власти Великобритании утверждают, что этим газом были отравлены экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь.

Источник: AP 2018

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU. В Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ) не комментируют сообщения СМИ о том, что этим учреждением еще в советские годы был разработан нервно-паралитический газ «Новичок».

Этим газом, согласно утверждению британских властей, был отравлен в начале марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

«На нашем предприятии действует режим секретности. Информацию СМИ не комментируем», — сообщили «Интерфаксу» во вторник в приемной гендиректора ГНИИОХТ.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила: «Господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием «Новичок».

Позднее газета «Коммерсант» сообщила, что нервно-паралитические вещества серии «Новичок» их авторы из ГНИИОХТ называли сильнейшим и не имеющим аналогов химическим оружием в мире. Серия была создана в конце 1980-х годов, а в 1991 году, по словам одного из ее авторов, кураторы разработки из советского Минхимпрома даже получили за «Новичков» Ленинскую премию.

«Детали разработок широкой публике в начале 1990-х рассказали одни из основных разработчиков этого вещества — сотрудники ГНИИОХТ Владимир Углев и эмигрировавший впоследствии в США Виль Мирзаянов. Они утверждали, что “Новичок” был разработан в рамках секретного проекта “Фолиант” и представляет собой бинарное химическое оружие», — пишет «Ъ».

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По данным издания, его специфика в том, что в «боевое состояние» оно приводится непосредственно перед применением. При этом «Ъ» напоминает, что 27 сентября 2017 года власти РФ объявили о том, что полностью уничтожили все свое химическое оружие.

Обвинения со стороны Великобритании

Как сообщалось накануне, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

«Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль», — заявила Мэй, выступая перед членами парламента.
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В Москве считают «цирковым шоу» и «сказками» заявления Мэй о вероятной причастности России к отравлению Скрипаля. «Это цирковое шоу в британском парламенте», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепеличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле».

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена — это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии. Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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