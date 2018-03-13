В российском НИИ отказались комментировать сообщения СМИ о создании им газа «Новичок»
Власти Великобритании утверждают, что этим газом были отравлены
Власти Великобритании утверждают, что этим газом были отравлены
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU. В Государственном
Этим газом, согласно утверждению британских властей, был отравлен в начале марта
«На нашем предприятии действует режим секретности. Информацию СМИ не комментируем», — сообщили «Интерфаксу» во вторник в приемной гендиректора ГНИИОХТ.
Накануне
Позднее газета «Коммерсант» сообщила, что
«Детали разработок широкой публике в начале 1990-х рассказали одни из основных разработчиков этого вещества — сотрудники ГНИИОХТ Владимир Углев и эмигрировавший впоследствии в США Виль Мирзаянов. Они утверждали, что “Новичок” был разработан в рамках секретного проекта “Фолиант” и представляет собой бинарное химическое оружие», — пишет «Ъ».
Обвинения со стороны Великобритании
Как сообщалось накануне, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.
«Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль», — заявила Мэй, выступая перед членами парламента.
В Москве считают «цирковым шоу» и «сказками» заявления Мэй о вероятной причастности России к отравлению Скрипаля. «Это цирковое шоу в британском парламенте», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «прежде чем сочинять новые сказки, пусть
На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери
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