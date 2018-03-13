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09:26 (мск), источник: Uralpress.ru

Жительница Челябинской области погибла в ДТП на глазах жениха

Жительница Челябинской области погибла в ДТП на глазах жениха: молодые люди ехали знакомиться родителями. Но из-за облака пыли, которое создал снегоуборщик, их «легковушка» на полном ходу влетела в КамАЗ.

Смертельное ДТП произошло 12 марта в шесть часов вечера на автотрассе М-5 в районе посёлка Нагаево в Башкирии.

Молодые люди — жених из Татарстана и его невеста из Челябинской области — ехали к родителям девушки на автомобиле «Лада Приора».

ДТП произошло в шестом часу вечера на 1474 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Автомобили двигались со стороны автодороги Уфа-Оренбург в направлении Нагаевского шоссе. За рулем «Приоры» находился 22-летний житель Казани, КамАЗом управлял 33-летний житель Иглинского района, об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

В какой-то момент водитель потерял управление и врезался в «КАМАЗ» дорожных служб. В результате автоаварии 21-летняя девушка погибла на месте ДТП. Молодой человек отделался незначительными травмами.

ДТП произошло в шестом часу вечера на 1474 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Автомобили двигались со стороны автодороги Уфа-Оренбург в направлении Нагаевского шоссе. За рулем «Приоры» находился 22-летний житель Казани, КамАЗом управлял 33-летний житель Иглинского района, об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

По предварительным данным, водитель легковушки, не справившись с управлением, врезался в заднее колесо снегоочистителя. От сильного удара пассажирка погибла на месте.

«Мы с другом первые подъехали на место ДТП и начали оказывать помощь, отрезали ремни безопасности вытащили их из машины, начали тушить загоревшую машину. Там стоял пыль столбом, дорожники чистили дорогу, водитель из- запыли не увидел КАМАЗ и въехал в него. Когда вытаскивали девушку она уже была мертва. Примите соболезнования», — написал в социальных сетях один из свидетелей трагедии Данис Сайфутдинов.

«Проезжал в момент аварии по встречке, пыль стояла от дорожников видимости никакой», — пишет еще один очевидец аварии Михаил Горбатенко.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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