Жительница Челябинской области погибла в ДТП на глазах жениха
Жительница Челябинской области погибла в ДТП на глазах жениха: молодые люди ехали знакомиться родителями. Но
Жительница Челябинской области погибла в ДТП на глазах жениха: молодые люди ехали знакомиться родителями. Но
Смертельное ДТП произошло 12 марта в шесть часов вечера на автотрассе М-5 в районе посёлка Нагаево в Башкирии.
Молодые люди — жених из Татарстана и его невеста из Челябинской области — ехали к родителям девушки на автомобиле «Лада Приора».
ДТП произошло в шестом часу вечера на 1474 км автодороги
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ДТП произошло в шестом часу вечера на 1474 км автодороги
По предварительным данным, водитель легковушки, не справившись с управлением, врезался в заднее колесо снегоочистителя. От сильного удара пассажирка погибла на месте.
«Мы с другом первые подъехали на место ДТП и начали оказывать помощь, отрезали ремни безопасности вытащили их из машины, начали тушить загоревшую машину. Там стоял пыль столбом, дорожники чистили дорогу, водитель из- запыли не увидел КАМАЗ и въехал в него. Когда вытаскивали девушку она уже была мертва. Примите соболезнования», — написал в социальных сетях один из свидетелей трагедии Данис Сайфутдинов.
«Проезжал в момент аварии по встречке, пыль стояла от дорожников видимости никакой», — пишет еще один очевидец аварии Михаил Горбатенко.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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