Пермяк представлялся соседом и грабил доверчивых граждан
Полицейские задержали грабителя и заключили под стражу.
Полицейские задержали грабителя и заключили под стражу.
В январе в квартиру 40-летней женщины по ул. Мира в Индустриальном районе Перми позвонили. Неизвестный представился соседом. Женщина открыла дверь и пустила мужчину внутрь.
В сумке лежали документы и личные деньги, а также выручка магазина, в котором она работает. Общий размер ущерба составил свыше 54 тысяч рублей.
Также он пришел в квартиру к 80-летнему пенсионеру и в ходе разговора сорвал с его шеи цепочку стоимостью 13 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 28-летний житель Перми. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По фактам кражи и грабежа возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.
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