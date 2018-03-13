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09:30 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе скончался мужчина, отравленный неизвестным веществом

47-летний мужчина скончался в одной из городских больниц, куда его доставили с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом».

Об этом ГорОбзор.ру сообщил собственный источник.

— В медучреждение он поступил днем. Скончался в течение получаса после того, как его госпитализировали, — рассказал собеседник.

По его данным, мужчину обнаружили в подъезде одного из домов по ул. Революционная. По предварительной информации, он нигде не работал.

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