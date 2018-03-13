В Уфе скончался мужчина, отравленный неизвестным веществом
47-летний мужчина скончался в одной из городских больниц, куда его доставили с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом».
47-летний мужчина скончался в одной из городских больниц, куда его доставили с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом».
Об этом ГорОбзор.ру сообщил собственный источник.
— В медучреждение он поступил днем. Скончался в течение получаса после того, как его госпитализировали, — рассказал собеседник.
По его данным, мужчину обнаружили в подъезде одного из домов по ул. Революционная. По предварительной информации, он нигде не работал.
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