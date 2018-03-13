Жители Башкирии угнали такси и попали на нём в ДТП
Мужчины признали свою вину.
Мужчины признали свою вину.
В Бирске вынесен приговор двум ранее судимым местным жителям, обвиняемым в угоне автомобиля с применением насилия. Об этом сообщает
Один из обвиняемых в январе 2017 года освободился из колонии
На въезде в село один из мужчин схватил рукой шею водителя такси, а второй удерживал автовладельца за руки.
Освободившись от захвата, таксист выбежал из автомобиля, а обвиняемые уехали в сторону Бирска. По дороге угонщик не справился с управлением и вылетел в кювет. Одного злоумышленника задержали полицейские, а второй скрылся с места происшествия.
Мужчины признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, и 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
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