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09:15 (мск), источник: АиФ Уфа

Жители Башкирии угнали такси и попали на нём в ДТП

Мужчины признали свою вину.

В Бирске вынесен приговор двум ранее судимым местным жителям, обвиняемым в угоне автомобиля с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.

Один из обвиняемых в январе 2017 года освободился из колонии условно-досрочно. Второй — в октябре прошлого года в порядке замены наказания более мягким. 25 октября они договорились с таксистом отвезти их в соседнее село, и по дороге решили угнать «Шевроле Ланос».

На въезде в село один из мужчин схватил рукой шею водителя такси, а второй удерживал автовладельца за руки.

Освободившись от захвата, таксист выбежал из автомобиля, а обвиняемые уехали в сторону Бирска. По дороге угонщик не справился с управлением и вылетел в кювет. Одного злоумышленника задержали полицейские, а второй скрылся с места происшествия.

Мужчины признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, и 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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