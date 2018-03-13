Жители Башкирии угнали такси и попали на нём в ДТП

В Бирске вынесен приговор двум ранее судимым местным жителям, обвиняемым в угоне автомобиля с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.

Один из обвиняемых в январе 2017 года освободился из колонии условно-досрочно. Второй — в октябре прошлого года в порядке замены наказания более мягким. 25 октября они договорились с таксистом отвезти их в соседнее село, и по дороге решили угнать «Шевроле Ланос».

На въезде в село один из мужчин схватил рукой шею водителя такси, а второй удерживал автовладельца за руки.

Освободившись от захвата, таксист выбежал из автомобиля, а обвиняемые уехали в сторону Бирска. По дороге угонщик не справился с управлением и вылетел в кювет. Одного злоумышленника задержали полицейские, а второй скрылся с места происшествия.