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09:11 (мск), источник: Фонтанка

Двое малышей отравились успокоительным в Петербурге

Для жизни братьев угрозы нет.

Источник: AP 2018

Сразу двое детей отравились успокоительным лекарством в Выборгском районе Петербурга. Сколько они выпили его, неизвестно, но дозы хватило для госпитализации.

По данным «Фонтанки», днем 12 марта в детскую городскую больницу № 5 привезли двух братьев, четырех и трех лет. У мальчиков диагностировали острое отравление. Как рассказали медиками родители, у себя дома, в квартире на улице Руднева, дети тайком выпили седативное средство феназепам (детям это лекарство не назначают).

Для жизни братьев угрозы нет, их состояние оценивают как средней тяжести.

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