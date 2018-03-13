Двое малышей отравились успокоительным в Петербурге
Для жизни братьев угрозы нет.
Для жизни братьев угрозы нет.
Сразу двое детей отравились успокоительным лекарством в Выборгском районе Петербурга. Сколько они выпили его, неизвестно, но дозы хватило для госпитализации.
По данным «Фонтанки», днем 12 марта в детскую городскую больницу № 5 привезли двух братьев, четырех и трех лет. У мальчиков диагностировали острое отравление. Как рассказали медиками родители, у себя дома, в квартире на улице Руднева, дети тайком выпили седативное средство феназепам (детям это лекарство не назначают).
Для жизни братьев угрозы нет, их состояние оценивают как средней тяжести.
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