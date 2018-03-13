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13:35 (мск), источник: Интерфакс

СК РФ не нашел VIP-камер в «Матросской тишине»

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела о коррупции в отношении руководства и сотрудников СИЗО-1 «Матросская тишина», а также подследственного Дионисия Золотова после проверки в связи с публикациями в СМИ о VIP-камерах в следственном изоляторе.

Источник: Агентство «Москва»

В постановлении СК об отказе в возбуждении уголовного дела, копия которого есть в распоряжении «Интерфакса», отмечается, что в ходе проверки ведомством были тщательно изучены все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату. Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте.

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В декабре прошлого года СМИ опубликовали материал о наличии в СИЗО «Матросская тишина» VIP-камер, отремонтированных по инициативе подследственного Золотова, за нахождение в которых сотрудники ФСИН якобы получали немалые суммы. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. В «Матросской тишине» начались проверки, а также прошла серия увольнений.

В числе прочих был опрошен подследственный Золотов, подтвердивший, что принимал участие в ремонте камер на основании статьи 27 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях», в которой говорится о том, что подозреваемые и обвиняемые могут с их согласия быть привлечены к труду на территории СИЗО.

Также в ходе проверки выяснилось, что Золотов никогда не передвигался по территории СИЗО-1 без конвоя и тем более не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов. Кроме того, не подтвердилась информация о получении сотрудниками ФСИН денежных средств за нахождение в отремонтированных камерах. «В связи с этим, какого-либо избирательного подхода в данном случае к следственно-арестованным, подозреваемым, обвиняемым и осужденным, со стороны администрации не выявлено», — говорится в постановлении следствия.

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Адвокат Золотова Роман Кандауров подтвердил «Интерфаксу» отказ СК возбудить уголовное дело по факту коррупции со стороны руководства «Матросской тишины».

По его словам, он и его подзащитный обратились к директору ФСИН России Геннадию Корниенко и главе УФСИН России по Москве Сергею Морозу с просьбой возобновить проведение ремонтных работ в целях скорейшего переезда находящихся в СИЗО подследственных в обновленные камеры. По мнению адвоката, «результаты проверки снимают какие-либо подозрения в недобросовестном поведении его доверителя, других подследственных, представителей ФСИН и устраняют препятствия для продолжения работ».

Золотов в 2017 году был признан Никулинским судом виновным в особо крупном хищении (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорен к 6,5 годам заключения. Как установлено следствием и судом, Золотов в период с марта по июнь 2014 года получил от одной из гражданок денежные средства в сумме более 150 млн рублей, пообещав обеспечить прекращение уголовного дела, возбужденного в отношении нее. Золотов признал вину, в связи с чем судебный процесс в отношении него прошел в особом порядке.

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