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09:39 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале месяц ищут мужчину, больного шизофренией, сбежавшего из дома после ссоры с матерью

Разыскиваемый боится людей и не может попросить о помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области уже месяц разыскивают 31-летнего мужчину, больного шизофренией. Александр Владимирович Дитлов ушел из дома 13 февраля после ссоры с матерью и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

У сотрудников полиции есть информация, что мужчина передвигается железнодорожным транспортом. В последний раз его видели 19 февраля на станции Симской Ашинского района. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, разыскиваемый боится людей и в случае необходимости не сможет попросить о помощи.

— Рост 176−178 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные короткие, глаза голубые, большинство передних зубов отсутствуют, размер обуви 43, возможно имеет бороду и усы. Особые приметы: на теле с правой стороны шрам от аппендицита, — говорится в ориентировке.

В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку на молнии из кожезаменителя, бело-синюю тельняшку, черные брюки на резинке и серые ботинки.

Всем, кто имеет какую-либо информацию о нахождении Александра Дитлова, просьба сообщить сообщить по телефонам Отдела МВД России по Ашинскому району: 8 (35159) 3−17−46, 8 (35159) 3−13−05.

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