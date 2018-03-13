На Урале месяц ищут мужчину, больного шизофренией, сбежавшего из дома после ссоры с матерью
Разыскиваемый боится людей и не может попросить о помощи.
Разыскиваемый боится людей и не может попросить о помощи.
В Свердловской области уже месяц разыскивают 31-летнего мужчину, больного шизофренией. Александр Владимирович Дитлов ушел из дома 13 февраля после ссоры с матерью и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
У сотрудников полиции есть информация, что мужчина передвигается железнодорожным транспортом. В последний раз его видели 19 февраля на станции Симской Ашинского района. Как сообщили в
— Рост 176−178 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные короткие, глаза голубые, большинство передних зубов отсутствуют, размер обуви 43, возможно имеет бороду и усы. Особые приметы: на теле с правой стороны шрам от аппендицита, — говорится в ориентировке.
В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку на молнии из кожезаменителя,
Всем, кто имеет
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