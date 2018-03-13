Задержан участник шайки вымогателей на Среднем Урале, не явившийся на оглашение приговора суда

«24 июля 2017 года Верхотурским районным судом было рассмотрено дело группы из 6 человек, которые занимались вымогательством денег у граждан. Один из участников группы — гражданин П. — был приговорен к 8 годам отбывания в колонии строгого режима, но на оглашение приговора суда не явился», — сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Свердловской области.

Сбежавший осужденный угрожал своим жертвам физической расправой, избивал их, заставлял оформить кредит, отмечается в сообщении.

Из суда сообщили о его побеге в отдел розыска ГУ ФСИН.

«16 июля 2017 года П. был объявлен в региональный и федеральный розыск. Данный гражданин отбывать наказания не собирался, менял адреса местонахождения», — сказано в сообщении.

В результате оперативной работы и розыска было установлено, что беглец находится в городе Верхняя Пышма. Для его задержания были направлены четыре сотрудника ГУ ФСИН, а также шестеро полицейских.

Осужденного застали в общежитии, где он пьянствовал с друзьями. Скрываясь от полицейских, он вылез на улицу через балкон на втором этаже, однако там его уже ждали оперативники ГУ ФСИН.