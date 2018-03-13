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09:39 (мск), источник: УралПолит.ру

Задержан участник шайки вымогателей на Среднем Урале, не явившийся на оглашение приговора суда

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники свердловского ГУ ФСИН и полицейские задержали осужденного за вымогательство, который не явился на оглашение приговора суда и скрылся.

«24 июля 2017 года Верхотурским районным судом было рассмотрено дело группы из 6 человек, которые занимались вымогательством денег у граждан. Один из участников группы — гражданин П. — был приговорен к 8 годам отбывания в колонии строгого режима, но на оглашение приговора суда не явился», — сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Свердловской области.

Сбежавший осужденный угрожал своим жертвам физической расправой, избивал их, заставлял оформить кредит, отмечается в сообщении.

Из суда сообщили о его побеге в отдел розыска ГУ ФСИН.

«16 июля 2017 года П. был объявлен в региональный и федеральный розыск. Данный гражданин отбывать наказания не собирался, менял адреса местонахождения», — сказано в сообщении.

В результате оперативной работы и розыска было установлено, что беглец находится в городе Верхняя Пышма. Для его задержания были направлены четыре сотрудника ГУ ФСИН, а также шестеро полицейских.

Осужденного застали в общежитии, где он пьянствовал с друзьями. Скрываясь от полицейских, он вылез на улицу через балкон на втором этаже, однако там его уже ждали оперативники ГУ ФСИН.

«При задержании гражданин П. не оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, физическая сила, специальные средства и табельное оружие не применялись. П. был доставлен в изолятор временного содержания г. Верхняя Пышма. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания», — информирует ведомство.

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