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09:40 (мск), источник: VN.ru

Полиция опубликовала видео карманника из «Почты России»

Во время краж житель Новосибирска каждый раз использовал своеобразную ширму — мультифору с документами, чтобы остальные посетители почтового отделения не заметили момент кражи.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в целой серии краж, совершенных в почтовых отделениях Новосибирска. Схожие по почерку преступления совершались на территории Советского района в течение всей зимы. Как установили полицейские, злоумышленник заходил в почтовые отделения под видом посетителя.

«Стоя в очереди, он похищал из карманов одежды и сумок граждан сотовые телефоны и деньги, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — При совершении преступлений карманник каждый раз использовал своеобразную ширму — мультифору с документами, чтобы остальные посетители не заметили момент кражи».

Во время загрузки произошла ошибка.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники задержали вора с поличным в одном из почтовых отделений Академгородка. Им оказался 39-летний житель Первомайского района, ранее судимый за кражи.

«Фигурант подозревается в совершении 11 краж, девять из которых были совершены на территории Советского района, и две — Дзержинского», — добавил Антон Сурнин.

Добавим, что еще двух карманников задержали полицейские в феврале. Один из них незаметно похитил на рынке у женщины деньги и банковские карты, а другой вытащил у посетителя автостанции деньги и телефон. Причем последний случай тоже попал в объектив камеры наблюдения.

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