Полиция опубликовала видео карманника из «Почты России»

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в целой серии краж, совершенных в почтовых отделениях Новосибирска. Схожие по почерку преступления совершались на территории Советского района в течение всей зимы. Как установили полицейские, злоумышленник заходил в почтовые отделения под видом посетителя.

«Стоя в очереди, он похищал из карманов одежды и сумок граждан сотовые телефоны и деньги, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — При совершении преступлений карманник каждый раз использовал своеобразную ширму — мультифору с документами, чтобы остальные посетители не заметили момент кражи».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Sog24E1Vkug?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники задержали вора с поличным в одном из почтовых отделений Академгородка. Им оказался 39-летний житель Первомайского района, ранее судимый за кражи.

«Фигурант подозревается в совершении 11 краж, девять из которых были совершены на территории Советского района, и две — Дзержинского», — добавил Антон Сурнин.