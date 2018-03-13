Полиция опубликовала видео карманника из «Почты России»
Во время краж житель Новосибирска каждый раз использовал своеобразную ширму — мультифору с документами, чтобы остальные посетители почтового отделения не заметили момент кражи.
Во время краж житель Новосибирска каждый раз использовал своеобразную ширму — мультифору с документами, чтобы остальные посетители почтового отделения не заметили момент кражи.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в целой серии краж, совершенных в почтовых отделениях Новосибирска. Схожие по почерку преступления совершались на территории Советского района в течение всей зимы. Как установили полицейские, злоумышленник заходил в почтовые отделения под видом посетителя.
«Стоя в очереди, он похищал из карманов одежды и сумок граждан сотовые телефоны и деньги, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — При совершении преступлений карманник каждый раз использовал своеобразную ширму — мультифору с документами, чтобы остальные посетители не заметили момент кражи».
Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники задержали вора с поличным в одном из почтовых отделений Академгородка. Им оказался 39-летний житель Первомайского района, ранее судимый за кражи.
«Фигурант подозревается в совершении 11 краж, девять из которых были совершены на территории Советского района, и две — Дзержинского», — добавил Антон Сурнин.
Добавим, что еще двух карманников задержали полицейские в феврале. Один из них незаметно похитил на рынке у женщины деньги и банковские карты, а другой вытащил у посетителя автостанции деньги и телефон. Причем последний случай тоже попал в объектив камеры наблюдения.
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