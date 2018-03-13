В Магнитогорске пьяный бесправник устроил массовое ДТП

47-летний водитель, будучи лишенным права управления и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Ауди Q3, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилями, движущимися по главной дороге. Об этом сообщает ГИБДД по Челябинской области.