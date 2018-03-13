В Магнитогорске пьяный бесправник устроил массовое ДТП
В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный бесправник устроил массовое ДТП. Два человека получили серьезные травмы и госпитализированы.
В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный бесправник устроил массовое ДТП. Два человека получили серьезные травмы и госпитализированы.
Массовая авария произошла 12 марта на улице Гагарина.
47-летний водитель, будучи лишенным права управления и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Ауди Q3, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилями, движущимися по главной дороге. Об этом сообщает ГИБДД по Челябинской области.
В результате ДТП водители Фольксвагена и Киа, получили телесные повреждения, госпитализированы.
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