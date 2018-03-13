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10:55 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 24 человека

О возгорании в МЧС сообщили в понедельник двенадцатого марта около половины пятого вечера.

Источник: БЕЛТА

В Гродно в квартире на пятом этаже многоэтажного дома произошел пожар, сообщает МЧС. Спасатели эвакуировали из здания двадцать четыре жильца, среди которых пятеро несовершеннолетних. Одному человеку потребовалась медицинская помощь.

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О возгорании в МЧС сообщили в понедельник двенадцатого марта около половины пятого вечера. Сообщалось о пожаре в квартире на пятом этаже многоэтажного дома по улице Фолюш в Гродно. По прибытии на место происшествия сотрудники МЧС спасли из квартиры сына хозяйки. Мужчину в возрасте сорока четырех лет передали врачам, которые доставили его в больницу с отравлением продуктами горения.

Также из здания были эвакуированы двадцать четыре человека, среди которых пятеро детей.

Огонь повредил в квартире имущество на кухне, закопчены стены и потолок. Точную причину возникновения пожара еще предстоит установить, однако рассматривается версия неосторожности при курении.

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