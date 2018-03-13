В Гродно из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 24 человека
О возгорании в МЧС сообщили в понедельник двенадцатого марта около половины пятого вечера.
О возгорании в МЧС сообщили в понедельник двенадцатого марта около половины пятого вечера.
В Гродно в квартире на пятом этаже многоэтажного дома произошел пожар, сообщает МЧС. Спасатели эвакуировали из здания двадцать четыре жильца, среди которых пятеро несовершеннолетних. Одному человеку потребовалась медицинская помощь.
О возгорании в МЧС сообщили в понедельник двенадцатого марта около половины пятого вечера. Сообщалось о пожаре в квартире на пятом этаже многоэтажного дома по улице Фолюш в Гродно. По прибытии на место происшествия сотрудники МЧС спасли из квартиры сына хозяйки. Мужчину в возрасте сорока четырех лет передали врачам, которые доставили его в больницу с отравлением продуктами горения.
Также из здания были эвакуированы двадцать четыре человека, среди которых пятеро детей.
Огонь повредил в квартире имущество на кухне, закопчены стены и потолок. Точную причину возникновения пожара еще предстоит установить, однако рассматривается версия неосторожности при курении.
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