В Гродно из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 24 человека

Источник: БЕЛТА

В Гродно в квартире на пятом этаже многоэтажного дома произошел пожар, сообщает МЧС. Спасатели эвакуировали из здания двадцать четыре жильца, среди которых пятеро несовершеннолетних. Одному человеку потребовалась медицинская помощь.

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О возгорании в МЧС сообщили в понедельник двенадцатого марта около половины пятого вечера. Сообщалось о пожаре в квартире на пятом этаже многоэтажного дома по улице Фолюш в Гродно. По прибытии на место происшествия сотрудники МЧС спасли из квартиры сына хозяйки. Мужчину в возрасте сорока четырех лет передали врачам, которые доставили его в больницу с отравлением продуктами горения.

Также из здания были эвакуированы двадцать четыре человека, среди которых пятеро детей.